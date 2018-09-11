Бахтадзе: Лучший ответ на российскую пропаганду – искоренение бедности

11.09.2018 12:31 Лучший ответ на российскую пропаганду – развитие экономики и искоренение бедности, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил в ходе дискуссии на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».



На вопрос редактора Financial Times, насколько остро стоит в Грузии вопрос российской пропаганды, Бахтадзе ответил, что эта тема актуальна.



«Российская пропаганда является важным вопросом в Грузии и никого не удивляет, что Россия пытается воздействовать на общественное мнение и изменить позицию, которая касается грузинского народа, вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. Однако, Москва не добилась успеха, несмотря на это, мы должны быть осторожными и сотрудничать с партнерами. По моему мнению, важнейшей все таки является экономика. Мы должны уменьшить бедность и это будет лучший ответ на вызов. К сожалению, бедность часто создает лучший фон и предпосылку для произрастания национализма и ксенофобии. Российская пропаганда пытается использовать эти слабости. В ответ мы должны увеличить темп развития экономики. Нужно провести еще одну реформу в сфере образования. Сегодня мы фокусированы на человеческий ресурс, так как это напрямую связано с повышением конкурентноспособности экономики и искоренением бедности. Мы уверены, что российская пропаганда никогда не добьется успеха в Грузии. Если мы посмотрим на результаты последних выборов, пророссийские партии не могут получить более 5 процентов. Большинство грузин поддерживают вступление в НАТО и Евросоюз», — заявил Мамука Бахтадзе.















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