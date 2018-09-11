Бахтадзе: Все больше членов НАТО считают, что Грузия заслуживает вступления НАТО

11.09.2018 12:35 Все больше членов НАТО считают, что Грузия заслуживает вступления НАТО. На саммите в Брюсселе еще раз подтвердилось, что Грузия станет членом НАТО, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил на четвертой ежегодной конференции «Мир вверх ногами 2018». Мероприятие организовано вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC).



Как отметил Мамука Бахтадзе, Грузия стоит на пути к НАТО и этот путь полон вызовов, однако страна довольно успешна на этом пути.



«Все осознают, что этот путь полон вызовов, однако НАТО подтверждает политику открытых дверей и заявляет, что у Грузии есть все практические инструменты для вступления в НАТО. Поэтому, наши ожидания очень оптимистичны. Конечно, мы осознаем, что это решение зависит от геополитической ситуации, однако мы настроены оптимистично и делаем все. Верность ценностям НАТО является исключительно важной. Грузия – среди тех наций, которые тратят на оборону 2% ВВП. Это является довольно большой долей для страны с малой экономикой. Мы делаем для этого все. Все больше членов НАТО считают, что Грузия заслуживает вступления в НАТО и на саммите в Брюсселе еще раз подтвердилось, что Грузия станет членом НАТО», — заявил Мамука Бахтадзе.















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