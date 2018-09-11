Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Вступление в НАТО и Евросоюз выходит за рамки геополитики


11.09.2018   12:53
Германия полностью поддерживает стремления Грузии в связи с вступлением в НАТО и Евросоюз, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил в ходе дискуссии на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».

На конференции модератор дискуссии, редактор Financial Times Эдвард Люс задал премьер-министру Мамуке Бахтадзе вопрос о посланиях канцлера Германии Ангелы Меркель во время визита в Тбилиси. Люс отметил, что у канцлера Германии в ходе визита были хорошие послания, однако не было крепких посланий с точки зрения интеграции Грузии с НАТО и ЕС.

По словам премьера, европейская и евроатлантическая интеграция Грузии также зависит от геополитической ситуации и геополитического статуса-кво.

«Идея заключается в том, что мы должны подготовить Грузию, наши демократические институты, чтобы когда созреет решение, Грузия была полностью готова к полноценному членству ЕС и НАТО. Мы – правительство, ориентированное на примирение, однако, в то же время, мы не должны забывать, что процесс трансформации Грузии в настоящую демократию, а также трансформация нашей экономики, довольно важны», — отметил премьер-министр.

По его словам, это – больше, чем геополитика.

«Наш выбор является цивилизационным и основанным на ценностях – стать членом европейской и западной семьи, так как Грузия является органической частью европейской цивилизации. Наше прошлое – европейской, наше видение – европейское, наша культура – европейская, наши ценности – европейские, наша готовность строить демократические институты – воистину европейская и мы пытаемся построить настоящую европейскую демократию в Грузии. Так что это выходит за рамки геополитики», — отметил премьер-министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
29,2% импорта бензина и дизельного топлива приходится на Россию
Производители муки прогнозируют подорожание продукта
Потребление нефтепродуктов в Грузии растет
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна