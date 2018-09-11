Бахтадзе: Вступление в НАТО и Евросоюз выходит за рамки геополитики

11.09.2018 12:53 Германия полностью поддерживает стремления Грузии в связи с вступлением в НАТО и Евросоюз, — об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил в ходе дискуссии на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».



На конференции модератор дискуссии, редактор Financial Times Эдвард Люс задал премьер-министру Мамуке Бахтадзе вопрос о посланиях канцлера Германии Ангелы Меркель во время визита в Тбилиси. Люс отметил, что у канцлера Германии в ходе визита были хорошие послания, однако не было крепких посланий с точки зрения интеграции Грузии с НАТО и ЕС.



По словам премьера, европейская и евроатлантическая интеграция Грузии также зависит от геополитической ситуации и геополитического статуса-кво.



«Идея заключается в том, что мы должны подготовить Грузию, наши демократические институты, чтобы когда созреет решение, Грузия была полностью готова к полноценному членству ЕС и НАТО. Мы – правительство, ориентированное на примирение, однако, в то же время, мы не должны забывать, что процесс трансформации Грузии в настоящую демократию, а также трансформация нашей экономики, довольно важны», — отметил премьер-министр.



По его словам, это – больше, чем геополитика.



«Наш выбор является цивилизационным и основанным на ценностях – стать членом европейской и западной семьи, так как Грузия является органической частью европейской цивилизации. Наше прошлое – европейской, наше видение – европейское, наша культура – европейская, наши ценности – европейские, наша готовность строить демократические институты – воистину европейская и мы пытаемся построить настоящую европейскую демократию в Грузии. Так что это выходит за рамки геополитики», — отметил премьер-министр.















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