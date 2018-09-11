Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии


11.09.2018   13:24
«Соединенные Штаты Америки являются самым важным стратегическим партнером для Грузии,», — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» проходящей в Тбилиси при организации вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC).

По его словам, Грузия готова для усиления существующего партнерства и сотрудничества с США.

«США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии. Мы твердо настроены на усиление существующего партнерства и сотрудничества с США. Хочу выразить уважение сенатору Маккейну и соболезнования американским друзьям. Сенатор Маккейны был верным другом Грузии. Он был очень сильным политиком и личностью, примером того, как можно слиться с моральными принципами ведя политическую деятельность», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя парламента, Грузия ценит вклад сенатора Маккейна в глобальную политику и развитие сотрудничества между Грузией и США.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
29,2% импорта бензина и дизельного топлива приходится на Россию
Производители муки прогнозируют подорожание продукта
Потребление нефтепродуктов в Грузии растет
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна