Кобахидзе: США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии

11.09.2018 13:24 «Соединенные Штаты Америки являются самым важным стратегическим партнером для Грузии,», — об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» проходящей в Тбилиси при организации вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC).



По его словам, Грузия готова для усиления существующего партнерства и сотрудничества с США.



«США являются самым важным стратегическим партнером для Грузии. Мы твердо настроены на усиление существующего партнерства и сотрудничества с США. Хочу выразить уважение сенатору Маккейну и соболезнования американским друзьям. Сенатор Маккейны был верным другом Грузии. Он был очень сильным политиком и личностью, примером того, как можно слиться с моральными принципами ведя политическую деятельность», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По словам председателя парламента, Грузия ценит вклад сенатора Маккейна в глобальную политику и развитие сотрудничества между Грузией и США.

















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