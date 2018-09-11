В 2012-2016 годы ПМЖ в Грузии получили 80 тысяч иностранцев

11.09.2018 13:28 Вид на жительство выдан 80 000 иностранцам, по неуточненной информации, возможно, их больше 100 000



В 2012-2016 годы иностранцы зарегистрировали 34 024 недвижимости с правом собственности. Меняется, и значительно осложняется порядок выдачи права на жительство в Грузии для иностранцев. Планируются поправки к закону Грузии "О правовом положении иностранцев, и лиц, не имеющих гражданство".



Законопроект, представленный в парламент, принадлежит депутатам Гоче Энукидзе и Ивлиану Цулая. По действующему на сегодня закону, "вид на жительство" выдается лицу на основании осуществления инвестиции размером не менее 300 000 лари, или в случае, если на территории Грузии у него есть недвижимость, рыночная стоимость которой больше 35 000 долларов США в эквиваленте лари. Согласно намеченным изменениям, основанием получения разрешения становится 300 000 долларов инвестиции в нашей стране, или владение недвижимости, стоимость которой больше 100 000 долларов США.



Кроме того, согласно проекту, инвестору уже не будет с самого начала выдаваться постоянное разрешение жительства, до того инвестор сначала должен получить "инвестиционный вид на жительство" сроком на 5 лет. По мнению авторов законопроекта, для получения "вида на жительство" закон устанавливает достаточно низкий суммарный ценз, что в нынешней реальности, и с учетом существующего уровня миграции ниже рационального минимального предела. А это, по их оценке, способствует не столько привлечению инвестиций, и экономическому развитию страны, сколько массовой миграции граждан других стран (в основном, материально нуждающихся лиц).



На основании международных договоров, и других правовых актов Грузии у граждан 95 стран есть право въезжать в Грузию без визы, и находится в стране полный 1 год. По определению Грузстат, иммигрантом считается любое лицо, которое находилось на территории Грузии 183 дня или больше времени последние 12 месяцев, и в то же время в течение прошлых 12 месяцев 183 или больше дней провел за пределами Грузии. По этому критерию в 2016 году в Грузии находились 90 228 иммигрантов. В 2012-2016 годы было взято на учет 34 024 недвижимости, зарегистрированной иностранными гражданами с правом собственности.



Статистика явствует, что чаще всех, в 53% случаев недвижимость в Грузии покупают граждане России, за ними следуют Украина, Армения, Азербайджан, Израиль, и т.д. В 2012-2016 годы в Грузии иностранцам выдали 70 508 разрешения на жительство, а в 2017 году выдано 1173 "вида на жительство" (снижение требования связано с упрощением правил безвизового пребывания в Грузии). По странам в последние годы больше всего "вида на жительство" было выдано гражданам Азербайджана, России, Турции, Армении, Украины, Индии, Китая, и Ирана.



Заметны отличия в показателях, граждане каких стран обращаются с заявлениями для получения разрешения жительства конкретного типа. Например, большая часть трудовых разрешений на жительство выдано гражданам Турции, Индии, Китая, Украины, и Ирана. Постоянный "вид на жительство" в основном получают граждане Азербайджана, России, Армении, Украины, и Турции. Большая доля учебного разрешения на жительство приходится на граждан Индии, Ирака, Нигерии, Азербайджана, и Турции. А с целью воссоединения семьи "вид на жительство" выдан на граждан Азербайджана, России, Армении, Украины, и Турции.



В 2012-2016 годы не были удовлетворены заявки 9 408 лиц о выдаче "вида на жительство", что составляет около 12% поступивших в целом заявлений.

















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