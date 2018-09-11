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Кобахидзе: У нас сильное правительство и оппозиция с громким голосом


11.09.2018   14:06
Я верю, что и выборы 28 октября в Грузии пройдут справедливо, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».

Кобахидзе говорил о достижениях Грузии и говоря о конституционных изменениях отметил, что в стране проходят справедливые выборы. Вместе с тем, по его оценке, у Грузии есть сильное правительство и оппозиция с громким голосом.

«Выборы справедливые. Скоро, 28 октября у нас будут новые выборы. Мы в последний выбираем президента прямым путем и верю, что и эти выборы пройдут справедливо. С точки зрения демократии, главным достижением является то, что сейчас у нас есть сильное правительство и оппозиция с громким голосом», — заявил Кобахидзе.

По оценке председателя парламента, это – большое достижение для демократического развития страны.






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