Кобахидзе: Мы верим, что Грузия стоит на правильном пути

11.09.2018 14:12 Мы верим, что Грузия стоит на правильном пути. Страна постоянно достигает прогресса, мы развиваем демократическую и экономическую системы, международную задачу, улучшаем нашу международную позицию, поэтому я верю, что Грузия на правильном пути, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».



«Хочу еще раз упомянуть сенатора Джона Маккейна и отметить, что он публично выступал против пыток, которые происходили до 2012 года в тюрьмах Грузии. Очень важен его вклад в улучшение положения прав человека. В этом случае, его конкретное заявление сыграло очень важную роль. Мы добились развития в направлении прав человека и в судебной системе», — заявил председатель парламента.



По его словам, оппозиция чаще всего критикует судебную систему, однако у страны в этом направлении есть серьезные улучшения, что подтверждается разными статистическими данными и на практике.















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