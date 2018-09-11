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Кобахидзе: Мы верим, что Грузия стоит на правильном пути


11.09.2018   14:12
Мы верим, что Грузия стоит на правильном пути. Страна постоянно достигает прогресса, мы развиваем демократическую и экономическую системы, международную задачу, улучшаем нашу международную позицию, поэтому я верю, что Грузия на правильном пути, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».

«Хочу еще раз упомянуть сенатора Джона Маккейна и отметить, что он публично выступал против пыток, которые происходили до 2012 года в тюрьмах Грузии. Очень важен его вклад в улучшение положения прав человека. В этом случае, его конкретное заявление сыграло очень важную роль. Мы добились развития в направлении прав человека и в судебной системе», — заявил председатель парламента.

По его словам, оппозиция чаще всего критикует судебную систему, однако у страны в этом направлении есть серьезные улучшения, что подтверждается разными статистическими данными и на практике.






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