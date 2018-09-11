Посольство США в Грузии сделало заявление к 17-й годовщине теракта в Нью-Йорке

11.09.2018 14:36 Посольство США в Грузии откликается на 17-ю годовщину теракта в Нью-Йорке произошедшего 11 сентября 2001 года.



«Сегодня, мы вспоминаем всех, у кого отняли жизнь и тех, кому оставили глубокую рану. В 17-ю годовщину 11 сентября 2001 года мы помним тех отважных мужчин и женщин, которые сражались с террористами в воздухе, чтобы спасти людей на земле. Мы также помним тысячи человек, которые смело двигались к тому месту, откуда люди бежали спасаясь.



После долгих лет мы непоколебимо продолжаем защищать наш народ и бороться с терроризмом вместе с международным содружеством. Мы продолжим эту борьбу», — говорится в заявлении американского посольства распространенного в социальной сети.



11 сентября 2001 года террористы-смертники террористической организация «Аль-Кайда» захватили пассажирские самолеты и врезались на них во Всемирный торговый центр, т.н башни-близнецы. В результате теракта погибли 2977 человек, среди них 343 пассажира и 60 полицейских. Погибшими считаются и 19 террористов.















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