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«Кто Ваш босс?» - журналист Financial Times Мамуке Бахтадзе


11.09.2018   14:59
Прямо поставлю вопрос: кто ваш руководитель, кому вы подотчетны? - этот вопрос премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе задал журналист Financial Times Эдвард Лус на международной конференции «Мир вверх ногами-2018».

Британский журналист поинтересовался по поводу того, есть ли в Грузии олигархическое правление.

"Вы подотчетны Иванишвили? Кто ваш босс?" - спросил журналист.

Со своей стороны, отвечая на этот вопрос, Мамука Бахтадзе заявил, что он подотчетен избирателям "Грузинской мечты" и обществу, не думает, что в стране олигархическое правление.

«Я подотчетен перед теми людьми, которые голосовали за "Грузинскую мечту", и обществу в целом. Это очевидно. Остальное – это политическое спекуляции. Я думаю, наилучшим ответом на этот вопрос была бы реальная статистика и реальные цифры. Также, наше развитие в международных оценках», - заявил Бахтадзе.






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