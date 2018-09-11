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Кобахидзе: Пророссийские силы действительно существуют в Грузии, но их влияние уменьшается
11.09.2018 15:03
Пророссийские силы действительно есть в Грузии, и более-менее влиятельные, однако их влияния уменьшаются, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами-2018», отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, после 2012 года влияния этих сил сравнительно уменьшились.
«Власть «Национального движения» грабила бизнес, пытала людей, и при этом они говорили, что являются прозападной силой. Именно тогда часть людей стала испытывать разочарование в направлении Запада, и возросли российские сантименты. После 2012 года, после того, как к власти пришла проевропейская «Грузинская мечта», эти влияния уменьшились», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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