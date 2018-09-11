Кобахидзе: Пророссийские силы действительно существуют в Грузии, но их влияние уменьшается

11.09.2018 15:03 Пророссийские силы действительно есть в Грузии, и более-менее влиятельные, однако их влияния уменьшаются, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на международной конференции «Мир вверх ногами-2018», отвечая на соответствующий вопрос.



По его словам, после 2012 года влияния этих сил сравнительно уменьшились.



«Власть «Национального движения» грабила бизнес, пытала людей, и при этом они говорили, что являются прозападной силой. Именно тогда часть людей стала испытывать разочарование в направлении Запада, и возросли российские сантименты. После 2012 года, после того, как к власти пришла проевропейская «Грузинская мечта», эти влияния уменьшились», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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