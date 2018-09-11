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Посол Великобритании указывает на необходимость укрепления в Грузии верховенства закона
11.09.2018 15:23
«Важно, чтобы в Грузии сформировалось общество, в котором закон будет верховным и закон будет для всех законом», - об этом заявил посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит, выступая с речью на проходящей в Тбилиси конференции.
Посол сказал о существующем в Грузии положении, а также о проходящих в стране реформах, отметив, что реформы и прогресс должны продолжаться.
«Мир стоит вверх ногами, однако, наверное, мы должны пытаться и не делать катастрофических прогнозов. В Грузии произошло много чего позитивного. В том числе есть международная поддержка, которая наблюдается в течение последних недель. На 10-ую годовщину августовской войны страной получена поддержка не от одного государства. Я призываю Грузию обязательно продолжать прогресс. Обязательно нужно искоренить бедность. Обязательно нужно продолжать реформы. Путь сложен, однако вы не должны жалеть усилий, чтобы сформировалось общество, в котором главным является верховенство закона и закон для всех закон», - заявил посол.
По его же словам, также необходимо существование независимого правосудия, что является прямой предпосылкой для привлечения иностранных инвестиций.
Посол коснулся и вопроса безопасности, а также отношений с Россией.
По его словам, и предпосылкой обороны и безопасности является верховенство закона.
Британский посол сказал и о туристическом потенциале Грузии, и отметил, что как Тбилиси, так и регионы Грузии весьма динамичны.
«У меня были гости из Британии, я их повез в Казбеги. Количество гостей растет. Я хочу, чтобы вы знали, наши женщины не поедут в страну, про которую они знают, что там нет комфорта, и они приехали в Грузию», - заявил посол.
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