Правительство Грузии планирует производство марихуаны в стране с целью экспорта

11.09.2018 15:43 У правительства подготовлена законодательная инициатива, согласно которой будет разрешено производить в Грузии марихуану с целью вывоза на экспорт для фармацевтических и косметических средств.



Агентству "IPN" стало известно, что на вчерашнем заседании большинства в офисе партии "Грузинская мечта" представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, предусматривающего именно начало производства марихуаны в Грузии с целью ее вывоза на экспорт. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. В то же время предметом обсуждения является версия, согласно которой будет объявлен международный конкурс, и победивший лицензиант будет выявлен путем конкурса. Предположительно, условия лицензии определят географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии, и т.д.



По информации агентства, на заседании большинства состоялась острая дискуссия и спор в связи с этим вопросом. Сам председатель партии Бидзина Иванишвили поддерживает идею.



В рамках того же пакета рассматривается введение ограничения в связи с правилами потребления марихуаны. В частности правительство планирует запретить потребление марихуаны в школах, государственных учреждениях, и вообще, местах общественного сбора. Запрещение также будет распространяться на представителей определенных профессиональных кругов.



Законодательный пакет, предположительно, выйдет на заседание правительства в скором будущем.





















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