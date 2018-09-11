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Правительство Грузии планирует производство марихуаны в стране с целью экспорта


11.09.2018   15:43
У правительства подготовлена законодательная инициатива, согласно которой будет разрешено производить в Грузии марихуану с целью вывоза на экспорт для фармацевтических и косметических средств.

Агентству "IPN" стало известно, что на вчерашнем заседании большинства в офисе партии "Грузинская мечта" представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, предусматривающего именно начало производства марихуаны в Грузии с целью ее вывоза на экспорт. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. В то же время предметом обсуждения является версия, согласно которой будет объявлен международный конкурс, и победивший лицензиант будет выявлен путем конкурса. Предположительно, условия лицензии определят географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии, и т.д.

По информации агентства, на заседании большинства состоялась острая дискуссия и спор в связи с этим вопросом. Сам председатель партии Бидзина Иванишвили поддерживает идею.

В рамках того же пакета рассматривается введение ограничения в связи с правилами потребления марихуаны. В частности правительство планирует запретить потребление марихуаны в школах, государственных учреждениях, и вообще, местах общественного сбора. Запрещение также будет распространяться на представителей определенных профессиональных кругов.

Законодательный пакет, предположительно, выйдет на заседание правительства в скором будущем.









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