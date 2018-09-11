Полный список избирательных субъектов и их номера

11.09.2018 16:15 Центральная избирательная комиссия Грузии определила порядковые номера для кандидатов в президенты на предстоящих выборах.



Всего за регистрацией кандидата в президенты к ЦИК обратилось 46 субъектов. 26 из них — это инициативные группы, а 20 — политические партии. ЦИК отказал в регистрации двум кандидатам.



В результате процедуры жеребьевки ЦИК присвоил порядковые номера 34 избирательным субъектам.





№ 1 — Михаил Антадзе «Движение государство для народа»

№ 2 — Давид Бакрадзе «Европейская Грузия – движение за свободу»

№ 4 — Вахтанг Габуния «Христиан-демократическое движение»

№ 5 — Григол Вашадзе «Единое национальное движение»

№ 10 — Шалва Нателашвили «Лейбористская партия Грузии»

№ 13 — Звиад Мехатишвили «Христиан-консервативная партия Грузии»

№ 17 — Георгий Лилуашвили «Грузия»

№ 18 — Акакий Асатиани «Союз грузинских традиционалистов»

№ 21 — Каха Кукава «Свободная Грузия»

№ 22 — Отар Меунаргия «Промышленность спасет Грузию»

№ 23 — Ираклий Гогадзе «Движение за свободную Грузию»

№25 — Давид Усупашвили «Свободные демократы»

№ 27 — Звиад Багдавадзе «Гражданская платформа – Новая Грузия»

№ 28 — Михаил Салуашвили «Союз восстановления справедливости — Глас народа: Господь наша правда»

№ 30 — Звиад Иашвили «Национал-демократическая партия»

№ 31 — Тамар Цхорагаули «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия»

№35 — Гела Хуцишвили «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»

№36 — Зураб Джапаридзе «Гирчи»

№40 — Леван Чхеидзе «Новые Христиан-демократы»

№42 — Бесик Апхаидзе независимый кандидат

№43 — Георгий Шенгелая независимый кандидат

№44 — Захария Рочикашвили независимый кандидат

№45 — Яков Григорьев независимый кандидат

№46 — Важа Чхаидзе независимый кандидат

№47 — Бондо Бараташвили независимый кандидат

№48 — Саломе Зурабишвили независимый кандидат

№49 — Виссарион Тедиашвили независимый кандидат

№50 — Давид Амашукели независимый кандидат

№51 — Георгий Андриадзе независимый кандидат

№52 — Георгий Гахокия независимый кандидат

№53 — Иване Нугзарашвили независимый кандидат

№54 — Элисо Донадзе независимый кандидат

№55 — Гия Чхиквадзе независимый кандидат

№56 — Майя Нинуа независимый кандидат

№57 — Коба Джулакидзе независимый кандидат

№58 — Кахабер Чичинадзе независимый кандидат

№59 — Николоз Лекашвили независимый кандидат

№60 — Нино Джикия независимый кандидат

№61 — Заур Мекокишвили независимый кандидат

№62 — Владимир Ноникашвили независимый кандидат

№63 — Тамаз Бибилури независимый кандидат

№64 — Иосиф Бибилеишвили независимый кандидат

№65 — Теймураз независимый кандидат

№66 — Дениза Сумбадзе независимый кандидат















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