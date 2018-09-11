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Полный список избирательных субъектов и их номера
11.09.2018 16:15
Центральная избирательная комиссия Грузии определила порядковые номера для кандидатов в президенты на предстоящих выборах.
Всего за регистрацией кандидата в президенты к ЦИК обратилось 46 субъектов. 26 из них — это инициативные группы, а 20 — политические партии. ЦИК отказал в регистрации двум кандидатам.
В результате процедуры жеребьевки ЦИК присвоил порядковые номера 34 избирательным субъектам.
№ 1 — Михаил Антадзе «Движение государство для народа»
№ 2 — Давид Бакрадзе «Европейская Грузия – движение за свободу»
№ 4 — Вахтанг Габуния «Христиан-демократическое движение»
№ 5 — Григол Вашадзе «Единое национальное движение»
№ 10 — Шалва Нателашвили «Лейбористская партия Грузии»
№ 13 — Звиад Мехатишвили «Христиан-консервативная партия Грузии»
№ 17 — Георгий Лилуашвили «Грузия»
№ 18 — Акакий Асатиани «Союз грузинских традиционалистов»
№ 21 — Каха Кукава «Свободная Грузия»
№ 22 — Отар Меунаргия «Промышленность спасет Грузию»
№ 23 — Ираклий Гогадзе «Движение за свободную Грузию»
№25 — Давид Усупашвили «Свободные демократы»
№ 27 — Звиад Багдавадзе «Гражданская платформа – Новая Грузия»
№ 28 — Михаил Салуашвили «Союз восстановления справедливости — Глас народа: Господь наша правда»
№ 30 — Звиад Иашвили «Национал-демократическая партия»
№ 31 — Тамар Цхорагаули «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия»
№35 — Гела Хуцишвили «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»
№36 — Зураб Джапаридзе «Гирчи»
№40 — Леван Чхеидзе «Новые Христиан-демократы»
№42 — Бесик Апхаидзе независимый кандидат
№43 — Георгий Шенгелая независимый кандидат
№44 — Захария Рочикашвили независимый кандидат
№45 — Яков Григорьев независимый кандидат
№46 — Важа Чхаидзе независимый кандидат
№47 — Бондо Бараташвили независимый кандидат
№48 — Саломе Зурабишвили независимый кандидат
№49 — Виссарион Тедиашвили независимый кандидат
№50 — Давид Амашукели независимый кандидат
№51 — Георгий Андриадзе независимый кандидат
№52 — Георгий Гахокия независимый кандидат
№53 — Иване Нугзарашвили независимый кандидат
№54 — Элисо Донадзе независимый кандидат
№55 — Гия Чхиквадзе независимый кандидат
№56 — Майя Нинуа независимый кандидат
№57 — Коба Джулакидзе независимый кандидат
№58 — Кахабер Чичинадзе независимый кандидат
№59 — Николоз Лекашвили независимый кандидат
№60 — Нино Джикия независимый кандидат
№61 — Заур Мекокишвили независимый кандидат
№62 — Владимир Ноникашвили независимый кандидат
№63 — Тамаз Бибилури независимый кандидат
№64 — Иосиф Бибилеишвили независимый кандидат
№65 — Теймураз независимый кандидат
№66 — Дениза Сумбадзе независимый кандидат
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