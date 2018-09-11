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депутат Давид Чичинадзе покидает парламентское большинство
11.09.2018 16:47
Депутат Давид Чичинадзе покидает парламентское большинство по собственному решению. Об этом Чичинадзе заявил Первому каналу.
Как отметил депутат, о том, что он покидает партию «Грузинская мечта», Давид Чичинадзе сказал лично Бидзине Иванишвили.
Чичинадзе сказал, что Бидзина Иванишвили рекомендовал ему опротестовать решение о его исключении из партии, что депутат не собирается делать.
Давид Чичинадзе планирует сделать заявление об уходе из рядов большинства на пленарном заседании на будущей неделе, после чего продолжит депутатскую деятельность в ранге независимого депутата.
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