Линкявичус: Россия сегодня больше не суперсила, она - суперпроблема

11.09.2018 18:03 Сделать запись в связи со вступлением Грузии в НАТО в декларации саммита в Бухаресте не было легко. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».



По его словам, Грузия делает важное дело для сближения с Североатлантическим альянсом.



«Грузия ведет себя очень хорошо. Вместе с проведением значительных реформ Грузия также разделяет риски. В частности, грузинские солдаты участвуют в миссии в Афганистане и жертвуют своей жизнью за коллективную безопасность. Очень важен и тот факт, что, несмотря на все внутриполитические разногласия, в Грузии существует консенсус партий по вопросам безопасности. Бухарестский саммит 2008 года был оценен в Грузии как неудача. Грузины говорили - вы не дали нам План действий по членству (MAP). Однако мы сказали им, посмотрите что написано в декларации, что Грузия станет членом НАТО. Сделать эту запись было непросто. Было трудно убедить глав государств. Я помню в зале звучали предложения, давайте уточним, что Грузия и Украина станут членами НАТО только в том случае, если они того пожелают. Но мы отказались добавить эту фразу. На саммите в Бухаресте произошла настоящая геополитическая битва. Зал был разделен на два лагеря. Мы сказали, что нужен четкий сигнал, и поэтому давайте предоставим Грузии План действий по членству. Вторая часть говорила, что это будет провокационный шаг. Я считаю, что наоборот, провокация это то, когда не называешь вещи и события своими именами. Конечно, мы не можем обвинять себя в оккупации Грузии, но, очевидно, мы могли бы сделать больше, чтобы избежать этого», — заявил Линкявичюс.



На конференции Линкявичуса спросили о Путине и его политики. Министр иностранных дел Литвы заявил, что Путин и его команда ведут страну к пропасти.



«Россия сегодня больше не представляет суперсилу. Я бы сказал, что сегодня она суперпроблема», — заявил Линкявичус.















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