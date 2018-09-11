Теракт 11 сентября 2001 года объединил мир против огромного зла, терроризма - Бахтадзе

11.09.2018 19:45 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе откликнулся на 17-ую годовщину теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.



«17 лет прошло с одного из самых трагических дней в новейшей истории Соединенных Штатов Америки и мира. Теракт 11 сентября 2001 года объединил мир против того огромного зла, которое именуется терроризмом. Хочу выразить соболезнования американскому народу и семьям погибших», — заявил Мамука Бахтадзе.



11 сентября 2001 года террористы-смертники террористической организация «Аль-Кайда» захватили пассажирские самолеты и врезались на них во Всемирный торговый центр, т.н башни-близнецы. В результате теракта погибли 2977 человек, среди них 343 пассажира и 60 полицейских. Погибшими считаются и 19 террористов.















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