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Кобахидзе: Наш главный национальный вызов связан с Россией и это – оккупация исторических регионов Грузии
11.09.2018 20:06
Для Грузии важно наличие четкой политики в отношении России, наш главный вызов связан с Россией и это — оккупация исторических регионов Грузии, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018».
По его словам, решить эту проблему в краткосрочной перспективе невозможно, однако последовательной политикой главная национальная проблема в итоге будет решена.
Председатель парламента отметил, что в отношении России Грузия сейчас осуществляет прагматичную политику, которая получила широкую поддержку западных друзей страны.
«Благодаря этой прагматичной политике мы смогли значительно улучшить ситуацию стабильности и безопасности в стране, и это одно из важных достижений нового правительства Грузии. Но у нас есть вызовы, связанные с российской антизападной пропагандой. Конечно, мы должны реагировать на эти вызовы. Мы намерены прибегнуть к различным законодательным мерам по улучшению ситуации с этой точки зрения. Ситуация улучшается, и я упомянул результаты выборов в этом контексте, но мы должны быть осторожны и использовать новые инструменты против этой значительной проблемы», — заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в последний период состоялись переговоры с молдавскими и украинскими партнерами, запланировано открытие совместного Центра стратегических коммуникаций, главной целью которого будет борьба с пропагандой.
«Мы также используем другие инструменты стратегических коммуникаций для решения этих проблем. Для нас важно наладить хорошее сотрудничество с друзьями, и фактически, у нас очень хорошее сотрудничество со всеми соседними странами, конечно, с этой точки зрения Российская Федерация является исключением», — заявил председатель парламента.
По его словам, у Грузии хорошие отношения с Арменией, Азербайджаном и Турцией.
«У нас есть мирное прагматичное видение, благодаря которому мы смогли улучшить не только стабильность и безопасность страны, но и внести вклад в стабильность и безопасность в регионе. Мы также участвуем в различных миссиях в мире», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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