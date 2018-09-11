Премьер-министр Грузии встретился с исполнительным вице-президентом Атлантического совета

11.09.2018 20:25 Премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился с исполнительным вице-президентом Атлантического совета Деймоном Уилсоном.



По информации администрации правительства, на встрече речь зашла о текущих реформах Грузии, которые служат усилению демократических институтов и быстрому экономическому развитию.



Мамука бахтадзе поблагодарил Атлантический совет за поддержку Грузии и подчеркнул его вклад в региональную роль страны и экономические возможности Грузии.



На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству Грузии-США и диалогу высокого уровня по торгово-инвестиционным вопросам между двумя странами, в рамках которого существует возможность рассмотрения двустороннего режима свободной торговли.



Вице-президент Атлантического совета отметил, что Грузия в регионе является для США важной опорой и подчеркнул большой потенциал развития экономики страны.

















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