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Премьер-министр Грузии встретился с исполнительным вице-президентом Атлантического совета
11.09.2018 20:25
Премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился с исполнительным вице-президентом Атлантического совета Деймоном Уилсоном.
По информации администрации правительства, на встрече речь зашла о текущих реформах Грузии, которые служат усилению демократических институтов и быстрому экономическому развитию.
Мамука бахтадзе поблагодарил Атлантический совет за поддержку Грузии и подчеркнул его вклад в региональную роль страны и экономические возможности Грузии.
На встрече особое внимание было уделено стратегическому партнерству Грузии-США и диалогу высокого уровня по торгово-инвестиционным вопросам между двумя странами, в рамках которого существует возможность рассмотрения двустороннего режима свободной торговли.
Вице-президент Атлантического совета отметил, что Грузия в регионе является для США важной опорой и подчеркнул большой потенциал развития экономики страны.
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