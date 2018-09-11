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Депутат Европарламента взял под личный контроль дело о телекомпании «Иберия»


11.09.2018   20:56
Депутат Европарламента Андрес Мамикинс отозвался на события вокруг телекомпании "Иберия". По его словам, он возьмет этот вопрос под личный контроль.

"Прежде всего, должен вспомнить, что когда я был журналистом в местном телевидении Латвии, у меня было много друзей в "Иберия ТВ". Помню, что тогда тоже были сложности, когда во время предыдущей власти вторглись в "Иберия", уничтожили вашу студию, и даже арестовали несколько журналистов.

Я до сих пор хорошо помню, и сегодня, когда я готовлю очередной отчет по договору Ассоциации Грузии и Евросоюза, хочу подчеркнуть один важнейший фактор - возможно, нам, политикам, не особо нравятся журналисты, я испытал это и на своей шкуре здесь, в Европарламенте, но свобода слова и выражения является важнейшим, и мы должны быть на его страже, должны сделать все, чтобы никто не посягал на свободу СМИ.

Журналисты должны быть свободными, а не под политическим контролем. Это недопустимо. Я, как докладчик по вопросу Грузии комитету внешних отношений, обещаю, что возьму это дело под личный контроль, и буду бороться для абсолютной медиа свободы в Грузии"- заявил Мамикинс.

Журналисты телекомпании в пятницу распространили специальное заявление, в котором сказано, что власть перекрыла "Иберии" главный источник финансирования. В частности компания "Омега группа", в состав которой входит телекомпания "Иберия", парализована. По заявлению телекомпании, власть целенаправленно остановила предприятие.







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