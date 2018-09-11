Иванишвили хочет превратить Грузию в наркохаб - Саакашвили

11.09.2018 21:44 Правительство Грузии рассматривает вопрос возможности выращивания марихуаны с целью его экспорта в медицинских целях. По этому поводу сделал комментарий экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который напомнил сделанное им ранее заявление о том, что легализация потребления марихуаны Конституционным судом Грузии была разрешена грузинским олигархом и лидером правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили исходя из собственных интересов.



Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждал еще тогда, что после легализации племянник Уча Мамацашвили и сын олигарха Бера Иванишвили намерены заполучить лицензию на распространение марихуаны.



Предлагаем заявление экс-президента полностью:



"Вчера Бидзина Иванишвили собрал политсовет и членов "мечты", и ждали, что Иванишвили будет говорить о Саломе Зурабишвили, но он прямо перешел на дело. Он призвал свою партию поддержать закон, по которому Грузия становится страной-производителем марихуаны, и марихуана становится одним из главных экспортных продуктов Грузии.



Что я говорил несколько месяцев назад? Сколько моих прогнозов должны сбыться так плохо. Говорил ведь я, что легализация нужна была Иванишвили для того, что несколькими неделями ранее его двоюродный брат, Уча Мамацашвили привез из Америки специалистов этого дела, и хотели создать в Грузии наркокартель, и делают ее сейчас.



В мое время Грузия становится региональным хабом культуры, развития, логистики, новых технологий. Иванишвили все это убрал, и хочет превратить Грузию в наркохаб, страну наркокартеля.



Я хочу сказать членам "мечты", которые вчера присутствовали на политсовете, и вообще членам "мечты".



Люди, вы ведь тоже грузины… Возможно, политически мы не нравимся друг другу, но ведь и вы тоже любите эту страну, вы тоже ведь понимаете, что Иванишвили втягивает вас в очень большую проблему.



Сначала выдвинул в кандидаты Саломе (Салому Зурабишвили, ГМ объявила, что поддержит ее на выборах президента Грузии - ред.), предателя и врага Грузии, а сейчас заставляет вас подписаться под невообразимую мерзость.



Иванишвили ненавидит Грузию, и любит деньги. Поэтому он называет кандидатом в президенты Саломе Зурабишвили, и хочет вырождения Грузии, превратив ее в страну-производителя и экспортера наркотиков, и тем, что он, Уча, и его сын Бера хотят сделать во всей Грузии сеть магазинов наркотиков. Это факт, и реальность.



Для того чтобы Грузия спаслась, не выродилась, я хочу, чтобы все мы сплотились, сейчас уже не имеет значения партийная принадлежность. Этот человек является огромным злом, это зло не должно распустить корни в Грузии. Это будет самый большой позор, вековой позор Грузии. Если этот человек, этот питон, который заворожил, гипнозировал часть Грузии какой-то период, если это зло распустит корни в Грузии, мы останемся без страны, у нас уже не будет родины.



Я, даже если это будет стоить мне жизни, буду до конца бороться с ним, не допущу вместе с вами, и мне нужна в этом ваша помощь, чтобы мы остались без страны", - пишет Саакашвили в сети "Фейсбук".















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