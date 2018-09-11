Бокерия: Если культивация марихуаны будет легальной, то она должна быть легальной для всех

11.09.2018 22:44 Если культивация марихуаны будет легальной, то она должна быть легальной для всех и не должно быть у кого-то на это эксклюзива от государства, - об этом заявил журналистам член «Европейской Грузии» Гига Бокерия. По его словам, выходит так, что государство сможет выращивать, а других будут арестовывать.



«Легализация является наилучшим путем для борьбы с организованной преступностью или криминалом. Т.е., фактически происходит нечто такое, что сами они должны иметь возможность выращивать, а других будут арестовывать? Это абсурд. Я сторонник легализации, поскольку если не легализовано, это приводит к расширению организованной преступности и создает еще больше проблем. Если деньги крутятся и они нелегальны, кто-то пытается контролировать эти деньги. Легализация марихуаны и установление четких регуляций в связи с этим абсолютно логично. Если ими подразумевается, что у государства должен быть эксклюзив на продажу этого, а других будут арестовывать, минимум это непоследовательный подход. Если будет легальной, то должна быть легальной для всех», - заявил Бокерия.



Правительством Грузии подготовлена законодательная инициатива, разрешающая производство марихуаны с целью ее экспорта – для фармацевтических и косметических средств.



На вчерашнем заседании большинства, проведенном в офисе партии «Грузинская мечта», представители МВД ознакомили депутатов с рабочим вариантом законодательного проекта, который предполагает именно начало производства марихуаны в целях экспорта. Согласно рабочему варианту проекта, производство марихуаны будет объявлено лицензированной деятельностью. При этом предметом обсуждения является версия, по которой будет объявлен международный конкурс, и, следовательно, победивший лицензиант будет выявлен посредством конкурса. Предположительно, в лицензионных условиях будет определен географический ареал, количество производства марихуаны в Грузии и т.д.















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