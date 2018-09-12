Президент считает своей заслугой отказ «Грузинской мечты» выставить своего кандидата в президенты

12.09.2018 12:29 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили утверждает, что отказался баллотироваться на второй срок, поскольку не хочет быть президентом с ограниченными полномочиями.



Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после этого вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.



«Что касается вопроса о том, почему я не стал кандидатом. Я, как человек, которому пришлось работать с ограниченными полномочиями, не считал эффективным возвращаться туда, где мои полномочия были бы еще более ограниченными» — заявил Маргвелашвили в эфире программы «Реакция» на телеканале «ПирWели».



О том, что Маргвелашвили не будет принимать участия в выборах стало известно в конце июля. Тогда об этом сообщил лидер «Партии строительства» Давид Усупашвили, который предлагал президенту политическое сотрудничество. Официально Маргвелашвили сообщил, что не собирается баллотироваться на пост президента 31 августа, когда до истечения срока подачи заявок на участие в выборах оставалась всего неделя.



Сейчас президент утверждает, что специальной тянул с оглашением решения. Отчасти Маргвелашвили считает своей личной заслугой то, что «Грузинская мечта» не представляла собственного кандидата. Как известно, о поддержке независимого кандидата Саломе Зурабишвили в партии власти заявили 9 сентября, на следующий день после окончания приема заявок.



«Моя цель состояла в том, чтобы «Грузинская мечта» не выставила своего кандидата. Для страны хорошо, что правящая партия не выставила кандидата, поскольку в такой ситуации остается шанс не достигнуть критической точки, при которой, начиная от президента и заканчивая последним работником районной администрации, все являются членами одной партии. Это важно, и я этого добился. Добился при помощи вашего эфира, встреч, других телевидений и тем, что я год говорил об этом» — сказал Маргвелашвили.



Он также добавил, что нынешний формат, выбранный «Грузинской мечтой», не сильно отличается от ситуации перед президентскими выборами 2013 года.



«Как только, они приняли решение поддержать другого кандидата, я сказал, чем этот кандидат будет отличаться от меня. Я также не был членом ни одной партии, которая тогда была в «Грузинской мечте» и «Грузинская мечта» меня поддерживала. Я не думаю, что мой формат отличается от этого», — сказал Маргвелашвили.



Всего для регистрации в ЦИК обратились 46 субъектов, из них 26 от инициативных групп и 20 — от политических партий. Отказ на участие в президентских выборах получили два кандидата. Окончательный список кандидатов в президенты станет известен 28 сентября. Для получения разрешения на участие в выборах каждый кандидат должен представить подписи не менее 25 тысяч 923 избирателей. ЦИК примет окончательное решение по итогам проверки подлинности этих подписей.















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