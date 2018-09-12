Путин предложил Японии до конца года заключить мирный договор

12.09.2018 12:43 Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии до конца 2018 года заключить мирный договор без предварительных условий. Об этом сообщает «Коммерсант».



«Вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», - сказал Путин.



По его словам, на основе этого мирного договора Россия и Япония «как друзья продолжат решать все спорные вопросы» и это, якобы, «облегчило бы решение всех проблем», которые Япония и Россия как правопреемник СССР не могут решить 70 лет.



Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который приехал с визитом в Россию, заявил, что он и Владимир Путин приложат все усилия для заключения мирного договора. По мнению японского премьера, новые подходы к двусторонним отношениям «меняют черты японско-российского сотрудничества».



Как известно, четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Япония заявляет о своих правах на них. Россия настаивает на своем суверенитете над островами.



Как сообщал Укринформ, по данным японских ученых, почти 60% населения оккупированных СССР, а потом Россией японских островов Курильской гряды могут составлять украинцы, которые были принудительно переселены сюда советской властью после захвата островов в 1945 году.

















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