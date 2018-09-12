Бахтадзе: Идея цифровой таможни – очень амбициозный проект

12.09.2018 12:58 Идея цифровой таможни – очень амбициозный проект. Можно сказать, что Грузия будет одной из первых стран не только в нашем регионе, но и в Восточной Европе, которая осуществит имплементацию цифровой таможни нового поколения, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



По словам Мамуки Бахтадзе, у Грузии будет новый Таможенный кодекс, который ответит на существующие сегодня вызовы.



«Два дня назад у нас была презентация нового Таможенного кодекса. В парламенте я заявил что это – политическое обязательство, которое мы взяли на себя. У Грузии будет такой таможенный кодекс, который отвечает на вызовы, существующие у нас сегодня. Это будет Таможенный кодекс европейских стандартов, который вступит в силу через несколько месяцев», — заявил Мамука Бахтадзе.



По его словам, идея цифровой таможни является одной из главных задач, которые осуществляет министерство финансов.



«Идея цифровой таможни – очень амбициозный проект. Можно сказать, что Грузия будет одной из первых стран не только в нашем регионе, но и в Восточной Европе, которая осуществит имплементацию цифровой таможни нового поколения», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр призвал предпринимателей и экспертов активно подключиться к процессу открытых обсуждений Таможенного кодекса.















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