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В Грузию с рабочим визитом прибыла президент Эстонии


12.09.2018   13:00
В Грузию с рабочим визитом сегодня прибыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонии примет участие в проходящей в Тбилиси международной конференции «Перевернутый мир», организованной Институтом Маккейна.

В Тбилиси президент Эстонии проведет встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. В честь Кальюлайд в президентском дворце состоится рабочий обед.

Визит эстонской делегации начался с посещения военного кладбища Мухатгверди. Президент Эстонии возложила венок на могилу Арчила Татунашвили. В Мухатгверди президент Эстонии находилась вместе с представителями администрации президента Грузии.

Бывший военнослужащий Арчил Татунашвили, участник миротворческой миссии в Ираке, был задержан 22 февраля 2018 года в Ахалгорском районе, где находится его отчий дом, а затем перевезен в изолятор в Цхинвали. Там он в тот же день скончался при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на многочисленные просьбы, тело Татунашвили было передано грузинской стороне почти спустя месяц после его смерти, 20 марта. Экспертиза подтвердила, что на теле погибшего было около 100 повреждений. Причиной смерти цхинвальские власти назвали сердечную недостаточность, а Главная прокуратура Грузии заявила, что Татунашвили погиб от пыток.

25 марта Татунашвили с воинскими почестями был похоронен на братском кладбище Мухатгверди. На похоронах присутствовал президент и члены правительства Грузии.

21 мая президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Арчила Татунашвили «Орденом Чести»посмертно за особую гражданскую ответственность и личное мужество.

22 августа министерство юстиции Грузии подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России в связи с убийством гражданина Грузии Арчила Татунашвили, а также нарушениями прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинальском регионе.

«Эстония является нашим стратегическим партнером и сторонником на всех международных уровнях. Соответственно, очень важно планирование с нашими партнерами тех последующих шагов, которые должны быть предприняты координировано», — так прокомментировал визит президента Эстонии советник президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе.

Керсти Кальюлайд была приглашена в Грузию 26 мая для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Грузинской Демократической Республики. Однако в это время она находилась в Киеве и наблюдала за финалом Лиги чемпионов. На праздник в Тбилиси вместо Кальюлайд прибыл глава эстонского парламента Эйки Нестор.

Впервые Керсти Кальюлайд посетила Грузию осенью 2017 года и провела встречи с президентом, премьер-министром, главой Грузинской православной церкви и спикером парламента. Эстонский президент обсуждала в Тбилиси вопросы двусторонних отношений, сотрудничества в области обороны и образования, действий Грузии в рамках программы «Восточное партнерство». Она также приняла участие в бизнес-форуме и презентации первого этапа инвестиционной программы эстонских предпринимателей, связанной с местной недвижимостью.

Грузия и Эстония установили дипломатические отношения в 1992 году. С тех пор страны сотрудничают в сферах экономики, туризма, безопасности и обороны.






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