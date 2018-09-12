Бахтадзе: Россия является агрессором, она приняла решение о вторжении в Грузию и начала военные операции

12.09.2018 13:23 «Россия является агрессором, она приняла решение о вторжении в Грузию и начала военные операции», — заявил сегодня на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



Журналисты попросили премьер-министра прокомментировать заявление кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили. Мамуку Бахтадзе спросили, согласен ли он с заявлением Саломе Зурабишвили о том, что «Мы бомбили наше население, на что не имеет права ни один президент».



Мамука Бахтадзе отметил, что еще не слышал вчерашнее заявление Саломе Зурабишвили, хотя он неоднократно делал комментарий по этому вопросу.



«Я повторяю еще раз, Россия является агрессором, она оккупировала территории Грузии и это не началось в 2008 году, гораздо раньше, когда Грузия обрела независимость и все это началось с 90-х годов. Россия — агрессор, она решил вторгнуться в Грузию и начать военные операции. Она добилась изгнания нашего населения с наших исторических земель и мы получили гуманитарную катастрофу, о которой я говорю во всех форматах, это наша оценка, это оценка наших друзей. К сожалению, тогдашнее правительство не избежало этого риска для Грузии и нашего населения. Власти не учли информацию, которую нам предоставили наши друзья, что Россия готовилась к войне, готовила достаточно системно и создавала инфраструктуру, которая позволила бы им осуществить эту военную операцию в Грузии », — заявил Мамука Бахтадзе.















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