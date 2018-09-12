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Бахтадзе: Если культивация марихуаны не будет в правовых рамках, это создаст весьма значимые риски


12.09.2018   13:38
Премьер-министр Мамука Бахтадзе прокомментировал вопрос в связи с производством марихуаны для экспорта в медицинских и косметических целях.

По его словам, главной задачей правительства является застраховать риски.

По заявлению премьера, культивация должна быть строго в правовых рамках, чтобы это не создало риски здоровью населения.

Поэтому, по словам Бахтадзе, кто будет инвестором, на данном этапе является второстепенным. По его мнению, возможно, продукция выйдет на экспорт, но это должно быть строго регламентировано:

"Нашей исходной точкой должно быть то, чтобы мы застраховали риски. Если культивация не будет в правовых рамках, это создаст чрезвычайно важные риски. То есть, когда мы говорим, что необходима регламентация, для нас отправной точкой является то, чтобы не произошла культивация этого растения так, чтобы это создало риски. Касательно рынка, кто будут инвесторами и так далее, в данном случае является второстепенным. Главное, чтобы это растение не культивировалось так, чтобы это создало риски нашему обществу, и его здоровью. Исходя из этого, необходимо чтобы произошла регламентация культивации. Разумеется, это не исключает того, что продукция может выйти на экспорт, но это должно быть строго регламентировано, мы должны быть уверены, что ни один грамм этого вещества не попадет в незаконный оборот, и это не создаст проблемы здоровья населению"- заявил Мамука Бахтадзе.







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