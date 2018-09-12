Что предусматривает новая законодательная инициатива о марихуане

12.09.2018 14:06 Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о том, что предусматривает новая законодательная инициатива о марихуане.



По информации МВД, по законопроекту употребление марихуаны попадает под жесткие правовые рамки.



Для защиты общества от пагубного влияния употребления марихуаны и для регулирования выращивания-производства марихуаны для экспорта, в медицинских целях, МВД подготовило пакет законодательных поправок. Законопроект сегодня представили правительству.



По законопроекту, употребление марихуаны попадает под жесткие правовые рамки. В частности:



• Запрещается употреблять марихуану в общественных местах, общественном транспорте, на территории школ и образовательных учреждений;



• Для защиты подростков от вредного влияния наркотиков, употребление марихуаны будет запрещено для лиц до 21 года;



• Вместе с тем, склонение лица до 21 года к употреблению наркотического вещества будет уголовным преступлением;



• Употребление марихуаны будет запрещено при исполнении служебных обязанностей как для публичных служащих, так и лиц, работающих в частном секторе;



• За употребление марихуаны законопроект предусматривает лишение гражданских прав, в том числе и лишение права на профессиональную деятельность для лиц определенной профессии;



• Увеличивается санкция за популяризацию или рекламирование наркотического вещества, в том числе и марихуаны;



• В уголовном порядке будет караться вождение транспортных средств под клиническим воздействием любого наркотического вещества, в том числе марихуаны.



Законопроектом не меняется регуляция в отношении хранения и сбыта марихуаны. Это вновь будет караться в уголовном порядке.



По новому законодательству выращивание-производство конопли в медицинских целях для экспорта будет лицензированной деятельностью в жестких правовых рамках, а выдачу лицензий и выполнение условий будет контролировать независимое агентство.



В ведомстве отмечают, что законопроект, подготовленный министерством внутренних дел, полностью соответствует политике страны, которая подразумевает жесткую борьбу со сбытом наркотических веществ.















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