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Что предусматривает новая законодательная инициатива о марихуане


12.09.2018   14:06
Министерство внутренних дел Грузии распространяет информацию о том, что предусматривает новая законодательная инициатива о марихуане.

По информации МВД, по законопроекту употребление марихуаны попадает под жесткие правовые рамки.

Для защиты общества от пагубного влияния употребления марихуаны и для регулирования выращивания-производства марихуаны для экспорта, в медицинских целях, МВД подготовило пакет законодательных поправок. Законопроект сегодня представили правительству.

По законопроекту, употребление марихуаны попадает под жесткие правовые рамки. В частности:

• Запрещается употреблять марихуану в общественных местах, общественном транспорте, на территории школ и образовательных учреждений;

• Для защиты подростков от вредного влияния наркотиков, употребление марихуаны будет запрещено для лиц до 21 года;

• Вместе с тем, склонение лица до 21 года к употреблению наркотического вещества будет уголовным преступлением;

• Употребление марихуаны будет запрещено при исполнении служебных обязанностей как для публичных служащих, так и лиц, работающих в частном секторе;

• За употребление марихуаны законопроект предусматривает лишение гражданских прав, в том числе и лишение права на профессиональную деятельность для лиц определенной профессии;

• Увеличивается санкция за популяризацию или рекламирование наркотического вещества, в том числе и марихуаны;

• В уголовном порядке будет караться вождение транспортных средств под клиническим воздействием любого наркотического вещества, в том числе марихуаны.

Законопроектом не меняется регуляция в отношении хранения и сбыта марихуаны. Это вновь будет караться в уголовном порядке.

По новому законодательству выращивание-производство конопли в медицинских целях для экспорта будет лицензированной деятельностью в жестких правовых рамках, а выдачу лицензий и выполнение условий будет контролировать независимое агентство.

В ведомстве отмечают, что законопроект, подготовленный министерством внутренних дел, полностью соответствует политике страны, которая подразумевает жесткую борьбу со сбытом наркотических веществ.






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