Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом в США

12.09.2018 14:32 16 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе едет официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. По заявлению главы правительства на сегодняшнем брифинге, в Вашингтоне состоятся очень важные встречи.



"Планируются встречи с нашими коллегами, друзьями. Разумеется, будет разговор обо всех острых вызовах, которые есть сегодня в Грузии. У нас очень конкретная повестка дня, которая будет рассмотрена"- заявил премьер-министр.



В то же время, Мамука Бахтадзе выступит с речью на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Как вам известно, это та трибуна, которая дает возможность, поставить во всеуслышание самые важные и острые вопросы для нашей страны. Здесь тоже у нас будут очень важные встречи, в том числе со СМИ, представителями третьего сектора. Мы ждем от этого визита важных результатов, что переведет отношения с нашим стратегическим партнером на еще более высокий уровень"- отметил премьер-министр Грузии.

















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