Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом в США


12.09.2018   14:32
16 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе едет официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. По заявлению главы правительства на сегодняшнем брифинге, в Вашингтоне состоятся очень важные встречи.

"Планируются встречи с нашими коллегами, друзьями. Разумеется, будет разговор обо всех острых вызовах, которые есть сегодня в Грузии. У нас очень конкретная повестка дня, которая будет рассмотрена"- заявил премьер-министр.

В то же время, Мамука Бахтадзе выступит с речью на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Как вам известно, это та трибуна, которая дает возможность, поставить во всеуслышание самые важные и острые вопросы для нашей страны. Здесь тоже у нас будут очень важные встречи, в том числе со СМИ, представителями третьего сектора. Мы ждем от этого визита важных результатов, что переведет отношения с нашим стратегическим партнером на еще более высокий уровень"- отметил премьер-министр Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Поро выдачи кредитов в лари возрастает с 100 тыс. лари до 200 тыс.
Какие места туристы чаще всего посещают в Грузии
Пассажиропоток в аэропорту Местиа в августе вырос на 20 процентов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна