Уэсс Митчелл: Грузия обязательно попадет в НАТО, это – выбор грузин

12.09.2018 14:59 Грузия обязательно попадет в НАТО, Грузия является Западом и это – выбор грузин, об этом заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.



По словам Митчелла, грузины не раз сказали, что хотят демократии, евроинтеграции, вступления в НАТО.



«Как я отметил в апреле, Грузия попадет в НАТО обязательно, Грузия является Западом и это – выбор грузин. Несколько лет назад, когда Сергей Лавров делал комментарий о Грузии, он говорил, что Запада не должно быть в Грузии. В противовес я бы сказал, что Грузия является глубоко западной», — заявил Митчелл.



По его словам, Грузия создала крепкие институты, в течение последних 25 лет ВВП вырос на 400%.



«Грузинские политические институции борются с коррупцией, соглашение об ассоциации, безвизовое сообщение, думаю, Грузия постоянно показывает, что это – их западное будущее. Грузия является важным символом западной свободы, западных ценностей и демократии. Они находятся в тяжелом соседстве и защищать все это исторически было непросто. Сегодня сотрудничество США и Грузии крепче, чем когда-либо. Это касается и вопросов безопасности. Мы следим за развитием событий в Грузии, в октябре будут выборы, Грузия борется с коррупцией, это – серьезное отношение к реформам», — заявил Митчелл.















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