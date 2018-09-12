Окруашвили: Саломе Зурабишвили своей способностью мышления является клоном Эмзара Квициани

12.09.2018 15:29 «Саломе Зурабишвили своей способностью мышления, уму, мировоззрению, и артикуляцией является клоном или прототипом Эмзара Квициани» - так бывший министр МВД Ираклий Окруашвили относится к кандидату в президенты Саломе Зурабишвили.



"Если бы я не знал хорошо Саломе Зурабишвили, и до сегодняшнего дня она не сказала столько вредительского как кандидат в президенты, я бы еще ничего не говорил о ней. Эта дама своей способностью мышления, уму, мировоззрению, и артикуляции является клоном или прототипом Эмзара Квициани. Редко можно встретить "воспитанного в Париже" человека, который в то же время был бы пронизан такой дозой провинциализма. То, что она смотрит сверху на всех грузин, оставшихся в Грузии после 1921 года, как человек голубой крови на плебеев, и всех оставшихся/рожденных здесь воспринимает как детей комсомола, это не новость для меня, поскольку за пять лет проживания во Франции я замечал такое за многими такими грузинами, как она.



Никогда не забуду, как встретившись в Париже девять лет назад, после августовской войны, она утверждала, что единственным путем спасения и развития грузинского государства является ампутация зараженной гангреной руки, то есть Абхазии, раз и навсегда отказаться от нее. Не сомневаюсь, что по сегодняшний день она думает то же самое. Иванишвили сделал "правильный выбор", и правильную ставку на нее. Не сомневаюсь в том, что он тоже так думает. Как говорится, рыбак рыбака узнает издалека. Сейчас от вас зависит, выберете ли вы человека, который уже до выборов заслуживает как минимум, имя вредителя. Если спросить ее, мы, оказывается, разбудили спящий Цхинвали"- пишет в социальной сети Ираклий Окруашвили.



Напомним, в президентских выборах "Грузинская мечта" поддерживает Саломе Зурабишвили.

















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