Глава МВД: Потребление марихуаны молодыми людьми до 21 года в любом пространстве будет наказуемо

12.09.2018 16:00 Не будет наказуемо употребление марихуаны только лишь в личном пространстве, - об этом заявил министр ВД Георгий Гахария, говоря о законодательной инициативе, подготовленной МВД.



Министр коснулся регуляций, которые его ведомство разработало после того, как Конституционный суд принял решение в связи с марихуаной.



«Исходя из логики и духа последнего решения Конституционного суда, в контексте наркополитики стало необходимым содержательное и эффективное регулирование употребления марихуаны. В этой части по поручению правительства мы провели определенные работы и достигли такого качества закона, которое означает, что ареал решения Конституционного суда будет максимально сокращен. Это означает, что употребление марихуаны не будет наказуемо только лишь в личном пространстве», - заявил Гахария.



Кроме того, по информации министра ВД, в контексте употребления марихуаны ужесточаются санкции для молодежи, не достигшей 21 года.



«Употребление всех видов марихуаны в местах общественного скопления будет наказуемо. Употребление марихуаны молодыми людьми до 21 года в любом пространстве, где бы это не происходило, будет наказуемо. Также хочу подчеркнуть, и это самое важное изменение, что управление транспортным средством под клиническим воздействием марихуаны станет уголовно наказуемым. Кроме того, хочу отметить, что вовлечение в употребление марихуаны молодежи до 21 года также станет наказуемо в уголовном порядке», - отметил Георгий Гахария.















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