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Президент Эстонии не согласна с утверждением, что «Запад проснулся»


12.09.2018   17:53
Вы сказали, что Запад проснулся, но я не думаю, что из Европы мы согласимся с этой оценкой, - так обратилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обращаясь к заместителю госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу на проходящей в Тбилиси международной конференции.

«Нам приходится вести бизнес с Россией. Кроме того, посмотрите, что говорят популистские партии, - их не интересуют наши либерально-демократические ценности, что хорошо для русских. Так что, того, что было сделано после войны в Грузии, недостаточно. Мы сказали, давайте попробуем завезти частный бизнес в Грузию, для этого потребовалось 3 месяца, но я не говорю, что ничего не делается», - сказала Керсти Кальюлайд

Заместитель госсекретаря США по вопросам Евразии Уэсс Митчелл заявил, что сейчас на Западе пробудились, и понимают, что Россия это угроза.

«Раньше говорили, что Россия не представляет угрозы. Теперь на Западе пробудились и говорят, что да, Россия это серьезная угроза. Жаль, что мы не смогли проснуться даже после российско-грузинской войны. А это стало предпосылкой начала войны в Украине. Запад пробудился, и они уже знают, что Россия играет серьезно. Мы должны попрощаться с аргументом, что Россия слаба. Также мы должны попрощаться с идеей о том, что экономическая стагнация в России ослабляет Россию. Путин это угроза, и он осуществляет агрессию», - заявил Уэсс Митчелл.






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