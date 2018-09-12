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Маргвелашвили: Грузия уважает правильную позицию Эстонии по вопросу оккупации Грузии


12.09.2018   17:58
Грузия уважает твердую и правильную позицию Эстонии в связи с оккупацией Грузии, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил на встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он поблагодарил эстонскую коллегу за поддержку в отношении Грузии.

«Госпожа президент, для меня большая честь снова принять вас в Грузии. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за поддержку, которую вы высказываете в отношении Грузии. У вас есть сильная позиция в отношении оккупации Грузии, в частности использования термина «оккупация». Я хочу сказать вам, что Грузия это знает и уважает вашу смелость и правильную позицию. Спасибо за такую дружбу и решительную поддержку», — обратился к президенту Эстонии Георгий Маргвелашвили.

На встрече стороны говорили об углублении стратегического партнерства между Грузией и Эстонией, вызовах региональной безопасности, результатах российской оккупации, политике непризнания оккупированных территорий и поддержке Эстонии в этом направлении.

По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия ценит решительную поддержку Эстонии в процессе европейской и евроатлантической интеграции.

Как было отмечено на встрече, президент Кальюлайд четко фиксировала вопрос территориальной целостности Грузии на всех международных форумах.






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