Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом


12.09.2018   18:00
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Стороны обсудили основные направления сотрудничества в рамках существующего стратегического партнерства и перспективы их дальнейшего углубления. Речь шла и о деталях визита премьер-министра Грузии в США.

По информации пресс-службы МИД, США подтвердили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, европейских и евроатлантических устремлений страны. Стороны обсудили текущие процессы в регионе, в том числе вызовы с точки зрения безопасности. Речь шла о сложной ситуации на оккупированных территориях Грузии и участия США в вопросах разрешения конфликтов. Кроме того, Уэсс Митчелл выразил благодарность за особый вклад Грузии в миссии международной безопасности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
Производство конопли требует определенных агрономических знаний - Минсельхоз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна