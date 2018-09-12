Глава МИД Грузии встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом

12.09.2018 18:00 Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.



Стороны обсудили основные направления сотрудничества в рамках существующего стратегического партнерства и перспективы их дальнейшего углубления. Речь шла и о деталях визита премьер-министра Грузии в США.



По информации пресс-службы МИД, США подтвердили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, европейских и евроатлантических устремлений страны. Стороны обсудили текущие процессы в регионе, в том числе вызовы с точки зрения безопасности. Речь шла о сложной ситуации на оккупированных территориях Грузии и участия США в вопросах разрешения конфликтов. Кроме того, Уэсс Митчелл выразил благодарность за особый вклад Грузии в миссии международной безопасности.















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