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Глава МИД Грузии встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом
12.09.2018 18:00
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.
Стороны обсудили основные направления сотрудничества в рамках существующего стратегического партнерства и перспективы их дальнейшего углубления. Речь шла и о деталях визита премьер-министра Грузии в США.
По информации пресс-службы МИД, США подтвердили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, европейских и евроатлантических устремлений страны. Стороны обсудили текущие процессы в регионе, в том числе вызовы с точки зрения безопасности. Речь шла о сложной ситуации на оккупированных территориях Грузии и участия США в вопросах разрешения конфликтов. Кроме того, Уэсс Митчелл выразил благодарность за особый вклад Грузии в миссии международной безопасности.
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