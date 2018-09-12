Омбудсмен указала МВД на незаконно ограничение свободы собрания участников акции на проспекте Руставели

12.09.2018 18:42 Народный защитник Грузии Нино Ломджария отзывается на инцидент, происшедший на акции, организованной Зазай Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили у парламента.



В заявлении омбудсмена сказано, что участники акции имели право развернуть палатку.



"По оценке народного защитника, поскольку в вышеупомянутом случае не выявлялось, что установление палатки вызовет блокировку входа в здание и автомобильной дороги, или торможение деятельности учреждения, это полностью защищено свободой собрания. Народный защитник Грузии не раз отзывалась на подобные факты, происшедшие в прошлом, когда участникам акции сотрудники правоохранительных органов мешали развернуть палатку, разместить там складную кровать, и развернуть баннеры, и оценила это как вмешательство в право собрания.



Подчеркиваем, что недопустимо ограничение государством пользования свободой собрания. Следует учитывать, что возможность устанавливать палатки, и другие непостоянные конструкции в ходе акции подчеркивается в руководящих принципах ОБСЕ в связи со свободой мирного собрания. Примечательно, что представитель народного защитника вел мониторинг на акции перед парламентом. По пояснению представителя Министерства внутренних дел, на акции находились предположительно выпившие люди, которые выражали агрессию к сотрудникам правоохранительных органов. По его же словам, поскольку палатка содержала металлическую конструкцию, ее отобрали с целью миновать в последующем какое-либо противостояние.



Аппарат народного защитника не разделяет данное пояснение, поскольку по результатам мониторинга, а также информации, распространенной по СМИ, выясняется, что агрессия участников акции была вызвана именно ограничением возможности развернуть палатку, и до этого ограничения какое-либо сопротивление не имело места. Стоит сожаления, что у участников акции отнимается возможность размещения временных конструкций, что является незаконным ограничением свободы собрания"- сказано в заявлении.



Народный защитник призывает правоохранительные органы и другие ответственные структуры, не препятствовать реализации свободы собрания искусственными и несоответствующими закону аргументами.

















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