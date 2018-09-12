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Уэсс Митчелл: Новая волна судебной реформы жизненно важна для Грузии


12.09.2018   18:43
Провести реформу системы правосудия в постсоветских обществах всегда труднее всего, — это заявление помощник госсекретаря США Уэсс Митчел сделал на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» в Тбилиси.

«Провести реформу системы правосудия в постсоветских обществах всегда труднее всего. Это – универсальная проблема в посткоммунистических странах, а также странах Центральной и Восточной Европы. Хочу привести пример Германии. Мои немецкие коллеги часто говорят мне, что в Германии до сих пор идут дебаты – является ли судебная реформа, проведенная в 1945 году, правильной. Думаю, что в течение определенного периода это останется на повестке дня политической и институционной реформы», — заявил Уэсс Митчелл.

По его словам, новая волна судебной реформы жизненно важна для Грузии.

«Все решения должны принимать сами грузины. Думаю, что новая конституция, которая вступает в силу после выборов президента, позволит грузинам укрепить судебную систему. Также, мы тесно сотрудничаем с правительством Грузии над созданием органа по контролю служб национальной безопасности, участвуем в работе над реформой образования», — заявил Уэсс Митчелл.






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