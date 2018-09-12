Кобахидзе: Легализация марихуаны исключена

12.09.2018 19:42 Представленный законопроект в связи с употреблением марихуаны не оставляет никакого пространства для спекуляций, легализация марихуаны исключена, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя законопроект, разработанный Министерством внутренних дел.



По оценке Кобахидзе, после решения, принятого Конституционным судом, процессы реально шли к легализации марихуаны, но, по его словам, правящая команда нашла оптимальный выход из этой ситуации.



«Были слухи о легализации марихуаны, но на самом деле подготовленный законопроект предусматривает абсолютно иное. Существует конкретное решение Конституционного суда, которое направлено на либерализацию в этой области. Исходя из этого решения, наша задача заключалась в максимально строгом регламентировании того, что называется употреблением марихуаны. Согласно законопроекту, который в ближайшие дни официально будет представлен парламенту Грузии, потребление марихуаны заключено в максимально строгие рамки. В то же время речь идет о разных целях, и целей две - это экспорт и экспорт по существу направлен на медицинское и предпринимательское потребление. Культивация марихуаны будет проходить в медицинских целях, это предусмотрено законопроектом, а второе - это предпринимательские цели. Как известно, для изготовления косметических средств используется соответствующее масло и это растение будет использоваться с этой целью», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Кроме того, председатель парламента категорически исключает возможность легализации марихуаны и заявляет, что правительство не допустит развития процессов в неправильном направлении.















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