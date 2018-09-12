Бахтадзе: Министерство финансов 11 раз отсрочило задолженность компании «Омега»

12.09.2018 19:59 То, что помимо табачного бизнеса и коммерческой деятельности акционеры имеют телевидение, не означает, что кто-нибудь не должен платить налог - заявил на брифинге до начала заседания правительства премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе по вопросу вокруг телевидения "Иберия".



По пояснению Мамуки Бахтадзе, Минфин и Служба доходов максимально старались воздержаться от санкций.



"У меня была встреча, и была коммуникация с компанией, так же как и с ее акционерами. Мы максимально благорасположены и дружелюбны в отношении любого предпринимательского субъекта, особенно когда мы говорим о местном производстве. Я еще раз выражаю глубокое уважение в отношении всех людей, создающих в Грузии хотя бы одно рабочее место. Исходя из этого, каждое рабочее место имеет для нас высокое приоритетное значение.



Служба доходов Министерства финансов, насколько я помню, 11 раз отсрочила этой компании использование санкций со стороны Службы доходов, но мы увидели очень негативную тенденцию. В последние месяцы организация еще больше увеличила эту задолженность, и она достигла почти 51 миллиона лари.



Существует бизнес деятельность, и существует производство табака, у этого табачного производства есть налог, и его должны платить все.



Существует независимое телевидение, и медиа плюрализм является одним из достояний "Грузинской мечты", и мы очень это бережем. Но что касается производства табака и коммерческой деятельности, налог должны платить все"- заявил Мамука Бахтадзе.



По словам премьера, для оплаты накопленной задолженности надо создать график оплаты, который даст компании возможность заниматься своей деятельностью, и погасить прошлую задолженность.



"Подход является именно таким, и думаю, Министерство финансов, и Служба доходов сделали конкретное пояснение по данному вопросу.



В Грузии никто не является неприкосновенным, и соответствующие органы сделают тот шаг, который надо сделать соответственно нашему законодательству. Власть "Грузинской мечты" не раз это продемонстрировала"- отметил Мамука Бахтадзе.



Напомним, телекомпания "Иберия" перешла на чрезвычайный режим вещания. Сотрудники и руководство канала обвиняют власть в давлении и попытке закрыть телевидение. По их заявлению, власть создает финансовые проблемы компании "Омега", которая финансово обеспечивает канал.

















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