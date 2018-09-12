Уэсс Митчелл: Территориальная целостность Грузии является стратегической задачей США

12.09.2018 20:00 Территориальная целостность, суверенитет и независимость Грузии остаются стратегической задачей Соединенных Штатов Америки, — об этом помощник госсекретаря США Уэсс Митчел заявил на международной конференции «Мир вверх ногами 2018» в Тбилиси. По его словам, США не пожалеет ресурсов для выполнения этой задачи.



«Грузия может смело полагаться на США. Вашингтон подтвердил это шагами, осуществленными в последние годы. Прежде всего, это касается военных отношений и отношений в сфере безопасности. Тут же я бы упомянул учения, проведенные в Грузии под руководством США и НАТО. Я бы добавил к этому оружие, которое США поставляет Грузии. Все это показывает, что США не будут жалеть ресурсов и внимания для поддержки Грузии и обеспечат, чтобы Грузия могла защищать свои территории», — заявил Митчелл.



В своем выступлении помощник госсекретаря США рассказал об агрессии России против Грузии в 2008 году. По его словам, именно во время этой войны стало ясно, что Российская Федерация имеет возможность и намерена нарушить западную безопасность и политический порядок.



«Запад находится в состоянии сна в течение многих лет. Он не замечал тактики, которую Москва использовала в странах Центральной и Восточной Европы. Это была не новая тактика, и в истории существуют примеры этого, однако новые технологии сделали ее более эффективной. Теперь мы видим, что российское правительство использует те же методы, когда в киберпространстве проводит пропагандистские информационные кампании на Западе. Администрация Трампа прямо объявила, что Соединенные Штаты Америки не допустят вмешательства в избирательный процесс других стран. Войной в Грузии в 2008 году стало ясно, что у Российской Федерации есть возможность и намерение систематически нарушать западную безопасность и политический порядок. Это необходимо подчеркнуть, так как в течение всей моей карьеры существовал консенсус, что Россия не представляет угрозы для Запада. Это изменилось только в последние годы и на Западе появился широкий консенсус, и все начали думать как нужно отвечать на эти угрозы. Жаль, что мы не проснулись после войны 2008 года. Шесть месяцев прошло после этой войны, когда мы начали «перезагружать» отношения США-России. На мой взгляд, это решение косвенно способствовало разжиганию украинской войны. Итак, теперь у нас две войны в Европе. В случае Украине мы потеряли 10 000 жизней. В случае Грузии мы видим эффект этого в Абхазии и Цхинвали. Однако, теперь мы уже можем сказать, что западный мир проснулся», — заявил помощник госсекретаря США.















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