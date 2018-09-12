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Кобахидзе: Поддержка США является беспрецедентной


12.09.2018   20:39
Такой поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки у Грузии никогда не было и это является результатом очень последовательной и правильной политики наших властей, — об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с резолюцией, представленной в конгрессе США.

«Поддержка, которую выражают нам наши американские друзья, особенно в последние два года, является беспрецедентной, невиданной. Такой поддержки у Грузии никогда не было. На протяжении всех этих лет Конгрессом США принято много документов, в том числе и имеющих силу закона, которые выражают поддержку суверенитета и территориальную целостности Грузии. Более того, эти акты предусматривают конкретные меры в отношении тех стран, которые не признают этот принцип. Такая поддержка действительно беспрецедентна. Кроме того, представлены новые инициативы в Конгрессе США, во власти в целом. Речь идет о подписании соглашения о свободной торговле, что также является беспрецедентным шагом со стороны наших американских друзей. Законопроект, поддерживающий Грузию, инициирован в Конгрессе США. У Грузии никогда не было такой поддержки со стороны Соединенных Штатов, и это является результатом последовательной и правильной политики наших властей», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По информации посольства США в Грузии, в Конгрессе США представили резолюцию, которая осуждает признание т.н. независимости оккупированных регионов Грузии. В документе также еще раз подчеркивается решительная поддержка США в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии и осуждается оккупация Российской Федерацией регионов Грузии – Абхазии и «т.н. Южной Осетии»/Цхинвали».






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