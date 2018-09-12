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Япония не намерена подписывать с Москвой мирный договор без разрешения территориальной проблемы


12.09.2018   21:35
Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает «Интерфакс».

«Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением "северных территорий" (южная гряда Курильских островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «Лента.ру»), а потом заключить мирный договор», — заявил он.

Политик также отметил, что японское правительство не будет комментировать каждое высказывание российского лидера Владимира Путина, который ранее предложил заключить мирный договор без предварительных условий до конца 2018 года. Согласно его предложению, страны могут продолжить решать спорные вопросы уже после подписания документа.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках ВЭФ заявлял, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это ненормальная ситуация. Его слова передавало РИА Новости.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

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«Лента.ру»





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