Трамп подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

12.09.2018 22:15 Указ разрешает накладывать санкции на любую иностранную компанию или физлицо, которое замешано во вмешательстве в выборы в США, в том числе ведет дезинформацию и пропаганду, - подтвердил советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.



Полномочия определять, было ли вмешательство в выборы или нет, и есть ли основания для наложения санкций возложены на органы разведки США.



Также санкции могут быть наложены на иностранные правительства: это будет сделано автоматически, если их вмешательство в выборы в США будет доказано, - пересказывает документ The Hill.



"Мы думаем, что чрезвычайно важно продемонстрировать, что президент глубоко обеспокоен этой проблемой и она является для него в высшей степени приоритетной", - подчеркнул Болтон.



Директор разведки Дэн Коатс заявил, что указ нацелен на то, чтобы "сделать все возможное, чтобы предотвратить любое вмешательство в выборы в нашей стране".



Президента США Дональда Трампа ранее критиковали за то, что он делает недостаточно для того, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в выборы, в частности - со стороны России. Его кампанию и членов штаба напрямую связывали с Россией в так называемом деле "о сговоре с Россией" - его уже почти год расследует спецпрокурор Мюллер. Однако прямых доказательств того, что российские власти действительно сумели повлиять на результаты выборов в США в 2016 году, в результате которых Трамп пришел к власти, до сих пор не было представлено.



Тем не менее спецпрокурор Мюллер уже предъявил в рамках дела "о сговоре" несколько обвинений гражданам России или связанным с Россией структурам или компаниям:



- 12 офицерам ГРУ РФ. По мнению Мюллера, именно эти люди участвовали во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демпартии США (в апреле 2016) и избирательной кампании Хиллари Клинтон (также в апреле 2016 года) и нанесли удар по ее кампании. А также украли данные 500 тысяч избирателей и использовали их для политической рекламы в пользу Трампа в социальных сетях;

- нескольким гражданам России и российским компаниям, в том числе "кремлевскому повару" Евгению Пригожину и связанному с ним Агентству интернет-исследований. Их обвиняют в попытке воздействовать на избирателей в США при помощи политической рекламы в социальных сетях. Часть этих структур не согласна с обвинениями Мюллера и подала иски в суды в США о защите деловой репутации.



Из-за опасений о возможном влияние России на Трампа, Конгресс и Сенат США уже принял закон, который запрещает президенту отменять введенные в отношении России санкции без одобрения Конгресса. Они касаются не только российских чиновников, замешанных в нарушениях прав человека, но также киберпреступников и организаций, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии. При этом сам Трамп не только не отменил уже действующие в отношении России санкции за аннексию Крыма и участие в конфликте в Донбассе. Но и весной 2018 года поручил подготовить план по введению возможных новых санкций - за нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.





"Настоящее время"











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