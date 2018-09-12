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Грузию посетит генеральный секретарь ОБСЕ
12.09.2018 22:32
13 сентября Грузию посетит генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. По информации МИД Грузии, это его первый визит в страну в ранге генсекретаря.
В рамках визита запланированы встречи генсека ОБСЕ с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел Грузии и представителями законодательной власти.
На встречах речь коснется тяжелой ситуации, создавшейся в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности и прав человека, важности включенности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, текущих и осуществленных в Грузии реформ с точки зрения демократии и укрепления прав человека.
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