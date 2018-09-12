Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии провел встречу с министром обороны Израиля


12.09.2018   23:17
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, который находится с официальным визитом в Грузии.

По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества и будущих отношений.

Внимание было уделено укреплению отношений между Грузией и Израилем в сфере обороны. В частности, речь шла о развитии системы резерва, обмене опытом в области кибербезопасности и сотрудничестве двух стран в направлении борьбы с терроризмом.

На встрече были подчеркнуты многовековые дружеские отношения между Израилем и Грузией. Было отмечено, что в течение последних лет интерес к Грузии с точки зрения туризма и инвестиций со стороны Израиля растет. Были подчеркнуты крупные инвестиции Израиля в сферы недвижимости и туризма в Батуми и Тбилиси.

Кроме того, на встрече речь шла о рассмотрении возможности свободной торговли между Грузией и Израилем. Как отметил Мамука Бахтадзе, министерству экономики уже поручено провести соответствующее исследование по этому вопросу.

Встреча премьер-министра Грузии и министра обороны Израиля состоялась в администрации правительства. На ней присутствовали министр обороны Леван Изория и министр иностранных дел Давид Залкалиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
Производство конопли требует определенных агрономических знаний - Минсельхоз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна