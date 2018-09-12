Премьер-министр Грузии провел встречу с министром обороны Израиля

12.09.2018 23:17 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, который находится с официальным визитом в Грузии.



По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества и будущих отношений.



Внимание было уделено укреплению отношений между Грузией и Израилем в сфере обороны. В частности, речь шла о развитии системы резерва, обмене опытом в области кибербезопасности и сотрудничестве двух стран в направлении борьбы с терроризмом.



На встрече были подчеркнуты многовековые дружеские отношения между Израилем и Грузией. Было отмечено, что в течение последних лет интерес к Грузии с точки зрения туризма и инвестиций со стороны Израиля растет. Были подчеркнуты крупные инвестиции Израиля в сферы недвижимости и туризма в Батуми и Тбилиси.



Кроме того, на встрече речь шла о рассмотрении возможности свободной торговли между Грузией и Израилем. Как отметил Мамука Бахтадзе, министерству экономики уже поручено провести соответствующее исследование по этому вопросу.



Встреча премьер-министра Грузии и министра обороны Израиля состоялась в администрации правительства. На ней присутствовали министр обороны Леван Изория и министр иностранных дел Давид Залкалиани.















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