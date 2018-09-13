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Керсти Кальюлайд: Мы тоже не знали, когда откроется окно, однако вступили в ЕС


13.09.2018   11:12
«Моя рекомендация – продолжайте реформы», — об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Керсти Кальюлайд вспомнила путь Эстонии.

«Я вспоминаю путь, пройденный Эстонией. Тогда была речь о расширении Евросоюза, однако Эстонию даже не упоминали. Мы поняли, что лед растапливают не обещания, а реформы.
Мы делали максимум и гораздо больше, чем от нас требовали. Мы хотели, чтобы это было нашей инициативой и хотели быть лучшими учениками в классе. Для вступления в ЕС нужно удовлетворять требования. Нужно удовлетворять европейские критерии.

Свободные СМИ, независимый суд, демократия. Этого достаточно? Этого может быть достаточно. Никто не знает. Может в один день мы проснемся и Европа решит, что открывает двери. Никто не знает, сколько может продлиться это окно возможностей и вы должны использовать это время. Вы не сможете сделать этого, если не будете готовы.

Этот путь прошли и мы. Это объясняли нашему населению. И мы не знали, когда откроется окно, однако стали членом. Все зависит лишь от прогресса и темпа реформ», — заявила президент Эстонии.






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