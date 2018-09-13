Обязательно настанет момент, когда все звезды сойдутся так, как нужно - Кальюлайд

13.09.2018 11:20 Сегодня нет консенсуса по этому вопросу, однако это не означает, что у стран-членов НАТО нет желания сотрудничать в военной сфере, — об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



По словам Керсти Кальюлайд, все в НАТО ценят тот вклад, который Грузия вносит в операции НАТО.



По его словам, необходимы стратегическое терпение, продолжение реформ и разговор.



«Порой думаешь, что сделал все и в этом время приходится ждать цели. Нужно стратегическое терпение, продолжение реформ и разговор. Обязательно настанет момент и все звезды сойдутся так, как нужно. Сегодня нет консенсуса по этому вопросу, однако это не означает, что у стран-членов НАТО нет желания сотрудничать в военной сфере. Наоборот, мы активно сотрудничаем, США активно сотрудничают.



Мы все в НАТО ценим тот вклад, который Грузия вносит в операции НАТО. Мы прошло долгий пусть до вступления в НАТО. Каждый день просыпаешься и видишь, где находится мир, какие вызовы, реагируешь и планируешь дальнейшие действия. Иногда есть такая ситуация и положение, что мир не поступает так, как ты этого хочешь и надеешься. Ты должен продолжать дело, свое дели и обязательно настанет желаемый момент», — заявила президент Эстонии.















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