Вано Мерабишвили госпитализирован

13.09.2018 11:23 Бывшему премьер-министру и министру внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили понабилась госпитализация.



Как заявил Первому каналу адвокат осужденного, Мерабишвили доставили в «Нью Госпитальс» около 18:00. У Георгия Чивиашвили нет конкретной информации, какое обследование прошел Мерабишвили в медицинском учреждении, однако, по словам адвоката, у Вано Мерабишвили были проблемы с дыхательными путями и глазом.



Также известно, что Вано Мерабишвили госпитализировали по собственному желанию.



«Вано Мерабишвили ранее был дважды госпитализирован в разные клиники с целью обследования. Прошло более двух месяцев, как он проходит медикаментозное лечение, однако результата нет. Он в таком же состоянии, в котором был. Поэтому, сегодня пришлось его госпитализировать в третий раз.



Насколько мне известно, Мерабишвили уже вернули в учреждение по исполнению наказаний № 9. Мы написали департаменту по исполнению наказаний, чтобы нам передали информацию, каковы были результаты предыдущих исследований, а также какой диагноз был поставлен сегодня. Он жалуется на проблемы с дыхательными путями и глазом», — заявил Георгий Чивиашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

