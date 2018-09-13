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Кальюлайд: Начало моего визита с посещения братского кладбища было демонстрацией позиции Эстонии


13.09.2018   11:26
Начало моего визита с посещения братского кладбища было демонстрацией позиции Эстонии в отношении оккупации Грузии, — об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам президента Эстонии, искусственные барьеры растут и нельзя закрывать глаза на то, что по ее словам, происходит в Грузии.

«Я всегда следую своим словам и выполняю обещания. Во время своего предыдущего визита в Грузию я назвала проволочные ограждения линией зла. Заявила, что это – линия зла, оккупационная линия и она несет только проблемы, сложности, и мы не должны забывать о той реальности, в которой живет Грузия.

Мы видим, что бордеризация, искусственные барьеры растут и мы не должны закрывать глаза и не должны забывать о том, что происходит в Грузии.

Мой визит начался с посещения братского кладбища. Это было демонстрацией позиции Эстонии в отношении оккупации Грузии. Я стояла сегодня на братском кладбище и думала, что здесь не возложу лишь цветы и не только почту память погибших.

Думала, что здесь похоронены люди, которые пожертвовали своей жизнью ради родины десять лет назад и многие подумали, что вся история закончилась здесь. Так думали до того, как Россия осуществила аннексию Крыма. После этого разговор возобновился. После аннексии Крыма все поняли и проанализировали, что можно было этого избежать. Об этой новейшей истории я думала сегодня на братском кладбище», — заявила президент Эстонии.






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