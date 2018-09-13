ЕС продлил санкции против России на шесть месяцев

13.09.2018 12:01 Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России за действия, совершенные против территориальной целостности Украины. Информация опубликована на веб-странице Совета ЕС.



Срок действий санкций истекал сентября. Теперь они продлены до 15 марта 2019 года.



Санкции введены против 115 физических лиц и 44 компаний. Ограничительные меры предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд на территорию Евросоюза.















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